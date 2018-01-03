Власти Германии будут активно поддерживать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН.

"Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН по всей территории. Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в Совет безопасности ООН, ввести сильную миротворческую миссию", - заявил Габриэль.

По его словам, основной целью миротворческой миссии должно быть восстановление целостности Украины.

Как сообщала "Страна", всех освобожденных из плена "ЛДНР" по обмену допрашивает СБУ. "Я в этом не вижу никакого большого греха: людей освободили, и они должны отвечать, как и все остальные граждане перед законом Украины", - отметил замминистра по вопросам АТО Георгий Тука.

Напомним прогноз частной разведки США на 2018 год об Украине и России.