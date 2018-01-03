Государственная фискальная служба (ГФС) обязана на своем веб-сайте разместить не позже 15 июля текущего года информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов на соответствующих территориях, передает "Интерфакс-Украина".

Такую норму содержит опубликованный в издании "Голос Украины" закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

До 10 июля контролирующие органы должны составить сведенную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборах и направить ее в электронном виде в ГФС.

Согласно поправкам в законодательство, Госгеокадастр до 1 февраля 2018 года должен направить в ГФС информацию в электронной форме о нормативной денежной оценке земельных участков, которая проведена по состоянию на указанную дату. В свою очередь, ГФС обнародует такую информацию на своем веб-сайте, говорится в документе.

Также закон устанавливает, что физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату земельного налога, если налоговый орган в определенный законодательством срок не направил соответствующего уведомления-решения.

Изменения в Налоговый кодекс также определяют фиксированную ставку земельного налога для земель железной дороги и горно-металлургического комплекса.

В то же время закон содержит норму, соответственно которой при определении базы налогообложения земельным налогом коэффициент индексации нормативной денежной оценки за 2018 год применяется со значением 1. Кроме того, отменено ограничение применения льготы к одному участку по уплате земельного налога физическими лицами.

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