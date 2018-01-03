Экс-защитник киевского Динамо хорват Домагой Вида перешел в стамбульский Бешикташ.

Об этом сообщает официальный сайт турецкой команды.

28-летний футболист подписал контракт с Бешикташем до конца сезона 2021-2022 годов. Защитник покинул Динамо в статусе свободного агента, решив не продолжать выступления в украинском клубе после завершения контракта.

В нынешнем сезоне турецкий клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", скауты киевского Динамо начали переговоры с экс-футболистом Ювентуса. По данным журналистов, Ричмонд Боакье в Динамо рассматривается как замена Дьемерси Мбокани, который может покинуть лагерь "бело-синих" летом 2018-го.

Отметим, что бывший динамовец Вида может оказаться в Англии транзитом через Бешикташ.