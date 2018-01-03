Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы в Украине объединить свои усилия в дальнейших массовых акциях и прочих действиях. Об этом он сказал после завершения заседания апелляционного суда в Киеве.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что совместные действия нужны для большей эффективности проводимых акций.

"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "Михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", сегодня суд перенес заседание по делу Саакашвили на 11 января.