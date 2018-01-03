Фотограф из пресс-службы Барака Обамы Пит Соуза показал, насколько велика "ядерная кнопка" Дональда Трампа, которой тот похвастался перед Ким Чен Ыном.

Соуза опубликовал снимок из своих архивов в Intagram. На нем сотрудник аппарата президента поднимает "ядерный чемоданчик" на борт номер один. Судя по снимку, вся аппаратура находится в кейсе, внешне напоминающем обычную сумку. Фотография сопровождалась фразой "Бог хранит нас".

Следующий пост Соузы был посвящен "ядерной кнопке". Судя по фотографии, небольшая красная кнопка находится в прямоугольном деревянном пенале с гербом президента США. Также рядом находится табличка с надписью "Трудные решения непросты". По словам Пита Соузы, данная кнопка, к счастью, не приводит к ядерному удару, а всего лишь вызывает помощника президента.

Фото: instagram.com/petesouza/

Напомним, что Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что у него на рабочем столе теперь находится "ядерная кнопка", на которую он может нажать.

Ранее в США впервые после окончания "холодной войны" испытали оповещения о ядерной атаке.