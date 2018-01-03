В США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон. Об этом сообщается в Twitter организации.

Он умер на 91-м году жизни в окружении своих близких.

В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.

Фото: twitter.com/LDSchurch

Ранее комитет Сената утвердил послом в Россию мормона, рокера и многодетного отца Джона Хантсмана.

Также напомним, что хор мормонов открывал инаугурацию Трампа.