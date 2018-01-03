Сегодня утром на одесском ипподроме обнаружили тело молодого человека. Об этом сообщили в УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области, которая выясняет все обстоятельства смерти.

Фото: unn.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 1 января в Киеве нашли труп мужчины в подъезде.

Мужчина был без определенного места жительства. По предварительным данным, он упал на лестнице.

Еще мы писали, как в Киеве на улице Потапова мужчина убил собутыльника и поджег квартиру, чтобы замести следы. Труп мужчины обнаружили пожарные при тушении пожара в квартире.