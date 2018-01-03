В России в частном доме пантера загрызла мужчину.

По данным Телеграм-канала Mash жертвой несчастного случая стал гражданин Украины.

По данным канала, он работал в частном зверинце, его возраст, имя и фамилия не сообщаются.

"Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать", – говорится в сообщении.

Пантера, которая загрызла человека Фото: Mash

Хищника зовут Милан. Его хозяин - миллионер Сергей Княгиничев. По данным соцсетей, бизнесмен "поднялся" на авиаперевозках.

Сам Княгиничев рассказал свою версию событий. Он заявил, что погибший - сам виноват и что он не был рабочим, а заехал в гости.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщала "Страна", ранее собака загрызла насмерть сына президента Гамбии.

А в Канаде медведица с детенышем загрызла девочку.