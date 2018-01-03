Выяснилось, что пантера в Подмосковье загрызла украинца
В России в частном доме пантера загрызла мужчину.
По данным Телеграм-канала Mash жертвой несчастного случая стал гражданин Украины.
По данным канала, он работал в частном зверинце, его возраст, имя и фамилия не сообщаются.
"Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать", – говорится в сообщении.
Пантера, которая загрызла человека Фото: Mash
Хищника зовут Милан. Его хозяин - миллионер Сергей Княгиничев. По данным соцсетей, бизнесмен "поднялся" на авиаперевозках.
Сам Княгиничев рассказал свою версию событий. Он заявил, что погибший - сам виноват и что он не был рабочим, а заехал в гости.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщала "Страна", ранее собака загрызла насмерть сына президента Гамбии.
А в Канаде медведица с детенышем загрызла девочку.