Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бельгии, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем, что, к сожалению, погибла российская туристка. Несчастный случай произошел 1 января, - сообщили в дипмиссии. - Мы уже оказали консультативную помощь. В дальнейшем будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов".

По данным прокуратуры Брюгге, 43-летняя туристка из РФ во время катания на льду упала и потеряла сознание. При этом, когда на место прибыла скорая помощь и женщана пришла в сознание, она отказалась от госпитализации. На следующее утро россиянку нашли в номере отеля в критическом состоянии. Она скончалась в больнице.

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