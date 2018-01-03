28 декабря Печерский суд снял арест со счетов бывшего заместителя министра доходов Андрея Игнатова в "Сбербанке России".

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Речь идет о 3,22 млн. долл, 1,43 млн. евро и 21,33 млн. рублей, арестованных в октябре 2014 года.

Ранее бывший заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов подал в суд на киевское отделение "Дочернего банка Сбербанка России" с требованием вернуть размещенные деньги. Банк отказывался выдать все суммы единоразово.

В Украине чиновника времен Януковича объявляли в розыск.

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