Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Украинка в двух партиях обыграла 44-й номер рейтинга WTA Ану Конюх из Хорватии со счетом 6:3, 6:1.

Фото: twitter.com/BrisbaneTennis

В четвертьфинале соревнований украинка встретится с британкой Йоханной Контой.

"К счастью, моя игра стала лучше. Я стараюсь работать не покладая рук и фокусироваться на каждом матче, чтобы показать мой лучший теннис, а также пробовать достигать большего. Йоханна Конта? У нас было несколько непростых поединков. Рада снова видеть ее в Туре после травмы. Это будет очередное сложное противостояние", - прокомментировала предстоящую встречу Элина.

В прошлом году Свитолина проиграла в полуфинале в Брисбене будущей чемпионке Каролине Плишковой.

Также свой матч провела вторая ракетка Украины Леся Цуренко, но, к сожалению, проиграла Каей Канепи и выбыла из борьбы за титул.

Ранее первая ракетка Украины Свитолина и три россиянки попали на постер нового турнира WTA в Москве.

Напомним, что Свитолина собрала тысячи лайков, выложив самый скромный кадр из фотосесcии для мужского глянца.