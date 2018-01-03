Накануне Нового года в Ивано-Франковске погибла семья известной поэтессы и целительницы Оксаны (Русаны) и Сергея Гордиенко.

Погибших обнаружил знакомый семьи, который зашел к ним в гости. Теперь стало известно, что причиной трагедии стал новый газовый котел, установленный в квартире соседки.

Об этом сообщают "Комментарии".

Газом отравились шестеро членов семьи – двое взрослых и четверо детей: Оксана (Русана) Гордиенко (1978 г.р.), ее супруг Сергей (Огнедар) (1990 г.р.), сын Огнезар (2007 г.р.), дочери Ивга (2007 г.р.), Ведана (2013 г.р.), Тивер (2017 г.р.).

Как сообщает местное издание "Галка", новый котел не был должным образом введен в эксплуатацию. Газовщики отметили, что также в соседней квартире многоквартирного дома, где был установлен котел, нашли тело 22-летней девушки – соседки семьи Гордиенко.

Фото: со страницы Русаны Гордиенко в Facebook

Оксана Гордиенко была психологом, поэтессой, целительницей, основательницей психодраматической студии "Ячейка". Самому младшему ребенку в семье не исполнилось и года.

Полицией зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Полиция ищет виновных.

Напомним, мэр города Руслан Марцинкив выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщала "Страна", подо Львовом произошел взрыв в пятиэтажке, пострадал мужчина.

Напомним, ранее семь человек отравились угарным газом во Львовской области.