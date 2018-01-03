Следующий этап обмена пленными в Донбассе может быть в январе или феврале. Об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, передает 112 Украина.

"Я надеюсь, возможно, даже в январе-феврале", - сказал Тука, отвечая на вопрос, когда может начаться следующий этап обмена пленными.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что встреча относительно освобождения заложников, которые все еще остаются в плену в ОРДЛО, состоится 10 января.

Как мы сообщали, второй этап обмена пленными по формуле "70 на 20" обговорят в Минске, сразу же после новогодних праздников.

Еще мы писали о том, в чем сейчас нуждаются освобожденные из плена украинцы. В первую очередь, это работа и жилье.