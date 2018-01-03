Печерский райсуд Киева расторг брак замглавы фракции "Народный фронт" Виктории Сюмар и политолога Виктора Тарана. Об этом со ссылкой на судебный реестр передают "Украинские новости".

Сюмар и Таран обратились в суд с совместным заявлением о расторжении брака, обосновав это тем, что "совместная жизнь у сторон не сложилась, сохранение семьи невозможно".

В июне 2017 года между ними был заключен договор о способах участия родителей в воспитании дочери Софии, согласно которому достигнуто согласие о месте проживания ребенка, свиданий с ним, уплаты алиментов и другое.

На судебное заседание Сюмар и Таран не явились, однако подали заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд удовлетворил заявление и расторг брак Сюмар и Тарана, зарегистрированный в сентябре 2002 года.

Ранее Сюмар продала квартиру и дом за 1 миллион гривен родному супругу.

Напомним, что в 2016 году Сюмар задекларировала миллион.