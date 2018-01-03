В морозильной камере частного дома под Кропивницким были обнаружены тела двух младенцев. При этом, по данным источника, дети были рождены с разницей в год. Об этом сообщает УНН.

"Эксперт посмотрел и сказал, что их положили в морозилку в разное время. Одно тело сильно вымерзло, другое - меньше. Очевидно, они погодки ", - сообщил источник.

В свою очередь в полиции области сообщили, что сейчас проверяют эту информацию и рассматривают различные версии смерти малышей.

"То, что это не двойняшки, мы сейчас приняли во внимание эту информацию, будем проверять, но все покажет экспертиза, которая будет проведена. То есть я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, все это - со временем", - прокомментировал начальник Александрийского отдела полиции ГУНП в области Сергей Котига.

Как сообщала "Страна", в Александрии Кировоградской 34-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, вероятно, после родов. Однако объяснить, где новорожденное дитя, она не смогла.

В тот же день полиция провела обыск, в результате которого были обнаружены тела двух новорожденных детей (в морозильной камере).