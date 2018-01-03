Динамо близко к подписанию контракта с полузащитником Славии Русланом Ротанем, сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, переговоры между хавбеком и киевским клубом находятся в активной стадии и близки к успешному завершению. О ключевых условиях контракта стороны договорились, ожидается, что в ближайшие два-три дня о сделке будет объявлено на официальном уровне.

Руслан Ротань, фото - slavia.cz

Если переход состоится, то в стане бело-синих Ротань будет бороться за место в основном составе с Виталием Буяльским, Владимиром Шепелевым и Сергеем Сидорчуком, который продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Также источник сообщает, что в контракте украинца прописан особый пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть "Славию" при условии достижения договоренности с другим клубом.

Для самого Ротаня этот переход в "Динамо" станет вторым в карьере. Ранее он выступал за бело-синих с 2005-го по 2008-й, однако не сумел закрепиться в основном составе, после чего вернулся в "Днепр".

О заинтересованности "Динамо" в 36-летнем полузащитнике сообщалось в конце прошлого года. В то же время речь шла об аренде игрока.

За пражскую команду хавбек выступает с лета прошлого года. Он усилил "Славию" на правах свободного агента, до этого выступая за "Днепр".

В нынешнем сезоне на счету Руслана Ротаня 14 поединков за чехов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что скауты киевского "Динамо" начали переговоры с экс-футболистом "Ювентуса".