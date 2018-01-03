Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ о порядке установки счетчиков на газ и передал его на подпись президенту.

Об этом сообщается в проекте закона на сайте парламента.

Закон предусматривает отсрочку граничного срока установки счетчиков на газ до 1 января 2021 года. Потребители смогут устанавливать поквартирные счетчики самостоятельно в течение 2018 года - в таком случае им компенсируют расходы в течение 12 месяцев (как именно - определит Кабмин).

Общедомовой счетчик газа можно будет устанавливать только по согласию совладельцев многоквартирного дома, а если они не согласились - это не повод прекращать им поставки газа.

Документ вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщала "Страна", украинцам обещают более справедливые платежки за газ, но только после того, как у поставщиков найдутся деньги на счетчики для каждого клиента.

Напомним, главное изменение – общедомовой счетчик газа в многоэтажках теперь разрешается устанавливать только с согласия всех жильцов.