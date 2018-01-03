Хмельницкая атомная электростанция сегодня ночью отключила второй энергоблок. Впервые за историю ХАЭС отключены одновременно оба энергоблока, сообщает сайт "Энергоатома".

Энергоблок №2 отключили от энергосети 3 января в 01:57 для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода органа регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) реактора.

На данный момент реакторная установка энергоблока №2 находится в состоянии "горячий останов".

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №2 будет находиться в ремонте до 9 января.

Также в сообщении на сайте ХАЭС указано, что по международной шкале ядерных событий (International Nuclear Event Scale, INES) данное событие классифицируется уровнем "0" (вне шкалы).

Ранее на Хмельницкой АЭС из-за ошибки работников произошел сбой с запуском энергоблока.

Также недавно энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от сети защитой реактора.