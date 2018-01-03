В Киеве возле метро "Вокзальная" впервые за много лет заработал эскалатор, который соединяет борщаговскую линию скоростного трамвая и метро. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Со 2 января эскалатор, соединяющий Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, запущен в полноценную работу. Работать он будет с 7 утра до 22 часов.

В частности, "Киевпастранс" посоветовал киевлянам и гостям столицы бережно относиться к имуществу города, чтобы сохранить его работоспособность.

"Соблюдайте правила поведения на эскалаторе! Держитесь за поручень, не заходите за ограничительные линии на ступеньках, заранее поднимайте багаж и полы длинной одежды перед выходом из эскалатора и перед входом на него", - подчеркнули в компании.

Фото: kpt.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в последний день прошлого года в Киеве трамвай придавил "героя парковки" к стене.

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