Апелляционный суд Киева снова перенес заседание по мере пресечения для лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. В этот раз на 13:10 11 января.

Заседание было перенесено по просьбе прокуратуры.

В суд явился только один депутат из тех, кто подали заявления о взятии Саакашвили на поруки.

В апелляционный суд явился только депутат Юрий Деревянко, в дороге был еще один нардеп - Виталий Куприй.

Депутаты Игорь Луценко, Елена Шкрум, Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко не пришли.

Судья отметил, что, по процессуальному кодексу, все заявители должны присутствовать на заседании, поскольку судья должен узнать их позицию, а также сообщить об их ответственности.

Михо потроллил Генпрокуратуру после этого: "Разве прокуратура, которая в себе уверена, просит суд отложить дело? Если у них есть доказательства, чего не проводят?"

Изначально дело должны были рассматривать еще 22 декабря, но суд перенес заседание, так как материалы дела не передали.

Сегодня в суде выступил Михаил Саакашвили, который заявил, что "пленки Курченко" сфабрикованы, как и экспертиза их подлинности.

"Страна" опубликовала трансляцию заседания.

Прокуратура ранее обжаловала решение судьи Ларисы Цокол из Печерского райсуда, которая отпустила политика на свободу по делу о возможном финансировании его протестов беглым олигархом Сергеем Курченко.

Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский райсуд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что защита Саакашвили считает, что экспертиза голосов Михо и Курченко была подтасована.