В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли.

Об этом сообщают РИА "Новости".

Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама.

Причиной трагедии стала техническая неисправность, огневого воздействия по Ми-24 не было.

В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

Как сообщала "Страна", ранее в Сирии исламисты сбили учебно-боевой самолет и расстреляли его пилота.

Напомним, США согласились с сохранением режима Асада в Сирии до 2021 года, когда в стране должны пройти выборы. Правительство Сирии сейчас контролирует такие крупные города, как Дамаск, Хама, Хомс, Латакия, Алеппо.