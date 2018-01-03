Киевляне могут до конца января бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Об этом сообщили в КГГА.

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 по 31 января включительно.

Во время обследования пациент получит справку с результатами и в случае необходимости - квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут.

График работы передвижного цифрового флюорографа:

03.01.2018 - ТМО "Фтизиатрия", ул. Васильковская, 35, Голосеевский район,

09.01.2018 - Амбулатория КНП "ЦПМСД № 4", ул. Алма-Атинская, 2, Днепровский район,

10.01.2018 - ТМО "Фтизиатрия", ул. Васильковская, 35, Голосеевский район,

11.01.2018 - Амбулатория № 4 КНС "ЦПМСД №4", ул. Милославская, 33-А, Деснянский район,

12.01.2018 - Амбулатория № 10 КНС "ЦПМСД", ул. Отца Анатолия Жураковского, 10 Соломенский район,

15.01.2018 - КМТЛ № 1 с диспансерным отделением, Харьковское шоссе, 121/3, Дарницкий район,

16.01.2018 - Амбулатория № 11 КНП ЦПМСД, ул. Пироговский путь, 148;

17.01.2018 - ТМО "Фтизиатрия", ул. Васильковская, 35, Голосеевский район,

22.01.2018 - КМТЛ № 1 с диспансерным отделением, Харьковское шоссе, 121/3, Дарницкий район,

23.01.2018 - Амбулатория КНП "ЦПМСД", ул. Срибнокильская, 14-Б, Дарницкий район,

24.01.2018 - ТМО "Фтизиатрия", ул. Васильковская, 35, Голосеевский район,

29.01.2018 - КМТЛ № 1 с диспансерным отделением, Харьковское шоссе, 121/3, Дарницкий район,

30.01.2018 - Амбулатория КНП ЦПМСД "Русановка", ул. Энтузиастов, 13-А, Днепровский район,

31.01.2018 - ТМО "Фтизиатрия", ул. Васильковская, 35, Голосеевский район.

Напомним, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пошла на убыль.

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