В Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из них бросил под ноги второму боевую гранату, которая сдетонировала.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел около часа ночи на бульваре Славы.

Предварительно, была использована граната РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу.

В полиции добавили, что после инцидента возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее под Винницей мужчина бросил гранату в дом бывшей любовницы и ее мужа.

Напомним, ранее в Днепре произошел взрыв в квартире сотрудницы полиции.