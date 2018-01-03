Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на 8,8 миллионов гривен предприятию, конечным владельцем которого является его жена.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Соответствующие изменения в имущественное положения он внес в декларацию накануне нового года.

Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд".

Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман. Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", отец Гройсмана задекларировал 630 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман заявил, что хочет купить собственную квартиру в столице Украины.