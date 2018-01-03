Одесская прокуратура направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов событий 2 мая Сергея Долженкова. Об этом сообщили в прокуратуре.

Он обвиняется в "подготовке к организации массовых беспорядков" в 2014 году, подготовка к которым имела место на территории мемориального комплекса "411 батарея" в Одессе, и умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Напомним, что Сергей Долженков ("капитан Какао") отказался от обмена в "ДНР".

В конце декабря суд вновь поместил под стражу экс-обвиняемого по делу о событиях 2 мая россиянина Мефедова.