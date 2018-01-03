Сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает дело Михаила Саакашвили.

Генпрокуратура обжалует решение Печерского суда Киева, который в декабре отказал ей в помещении Михо под круглосуточный домашний арест.

Напомним, лидера МихоМайдана обвиняют в получении денег от олигарха Сергея Курченко для свержения украинской власти.

На суд пришел Саакашвили с адвокатами и группой поддержки. Перед заседанием он дал короткий брифинг, где рассказал о том, что этот суд совпал по времени с заседанием по его делу в Грузии.

"Олигархи тупые", - подытожил Михо, намекая, что грузинская и украинская власти договорились вместе "травить" Саакашвили.

"Страна" следит за событиями из Апелляционного суда Киева.

Видеотрансляция

12:17 "Разве прокуратура, которая в себе уверена, просит суд отложить дело? Если у них есть доказательства, чего не проводят?"

12:16 "Луценко пытается доказать, что 27-летний хлопец пытался совершить госпереворот немножко с моей помощью".

12:15 Михо сказал, что готов на любую экспертизу голоса. "Я готов хоть спеть".

12:12 Новых акций протеста не будет, пока оппозиционные силы не проведут консультации. "Мы должны вместе определиться и с датами, и с действиями. Чтобы не называли это МихоМайданом".

12:07 "За несколько месяцев до решения меня гражданства мне об этом сказали источники. За четыре дня до моего ареста источник в администрации президента об этом сообщил. Тот же источник сообщил, что 29 декабря Путин говорил с Порошенко. Обсуждался вопрос моего уголовного дела. Они попросили Путина дать команду Курченко что-то там сделать".

12:02 Михо проводит брифинг после суда. Рассказывает, как СБУ проводила экспертизу его голоса на "пленках Курченко". "Их эксперт подтвердил, что это может быть не мой голос".

12:00 Суд отложил слушание на 11 января 13:10.

11:55 Судья говорит, что поручителей тем не менее необходимо выслушать. Адвокат попросил час перерыва, чтобы обзвонить поручителей и узнать, кто из них может приехать. Прокурор требует перенести заседание суда - нельзя рассматривать дело без поручителей, которые уже дали обязательства.

11:53 Судья начал поименно вызывать всех поручителей. Большей части их них нет. Отозвался только нардеп Юрий Деревянко. "Еще Куприй подъезжает", - уточнил Михо.

11:51 Начался спор о поручителях, которые на суде первой инстанции вступились за Михо. "Юлии Тимошенко сейчас нет в Киеве", - ответил Саакашвили, уточнив, что ряд народных депутатов присутствуют и могут подтвердить взятые на себя обязательства.

11:47 Прокурор потребовал удалять из зала за нарушения порядка. "Таких нарушений я пока не вижу", - ответил судья.

11:44 Суд частично отказал и защите в приобщении документов к рассмотрению. По тому же принципу, что и отказал Генпрокуратуре - часть бумаг датированые уже после решения Печерского суда.

11:41 Защита начала передавать суду свои документы по делу.

11:36 Суд согласился с адвокатом Михо и документы с датой позже решения Печерского суда к рассмотрению принимать не стал.

11:32 Адвокат утверждает, что документы, которые принесла в суд Генпрокуратура - повестки к Саакашвили, протоколы допросов "Волка" и "Зайца" - датированы более поздней датой, чем, собственно, решение Печерского суда, которое обжалуется. Поэтому их нельзя рассматривать в рамках данной жалобы.

11:30 Прокурор начал заявлять свое ходатайство и передал документы суду и защите.

11:26 Идет перепалка между судьей и людьми из зала. Им не слышно.

11:25 На суде присутствуют жена, мама и сын Михо.

11:20 Суд начался. Судья грозит перенести заседание, если выкрики из зала будут продолжаться.

11:15 Видео выступления Саакашвили перед заседанием суда.