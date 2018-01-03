Сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает дело Михаила Саакашвили.

Генпрокуратура обжалует решение Печерского суда Киева, который в декабре отказал ей в помещении Михо под круглосуточный домашний арест. 

Напомним, лидера МихоМайдана обвиняют в получении денег от олигарха Сергея Курченко для свержения украинской власти. 

На суд пришел Саакашвили с адвокатами и группой поддержки. Перед заседанием он дал короткий брифинг, где рассказал о том, что этот суд совпал по времени с заседанием по его делу в Грузии.

"Олигархи тупые", - подытожил Михо, намекая, что грузинская и украинская власти договорились вместе "травить" Саакашвили. 

"Страна" следит за событиями из Апелляционного суда Киева. 

Видеотрансляция

12:17  "Разве прокуратура, которая в себе уверена, просит суд отложить дело? Если у них есть доказательства, чего не проводят?"

12:16  "Луценко пытается доказать, что 27-летний хлопец пытался совершить госпереворот немножко с моей помощью". 

12:15  Михо сказал, что готов на любую экспертизу голоса. "Я готов хоть спеть". 

12:12  Новых акций протеста не будет, пока оппозиционные силы не проведут консультации. "Мы должны вместе определиться и с датами, и с действиями. Чтобы не называли это МихоМайданом". 

12:07  "За несколько месяцев до решения меня гражданства мне об этом сказали источники. За четыре дня до моего ареста источник в администрации президента об этом сообщил. Тот же источник сообщил, что 29 декабря Путин говорил с Порошенко. Обсуждался вопрос моего уголовного дела. Они попросили Путина дать команду Курченко что-то там сделать". 

12:02  Михо проводит брифинг после суда. Рассказывает, как СБУ проводила экспертизу его голоса на "пленках Курченко". "Их эксперт подтвердил, что это может быть не мой голос". 

12:00  Суд отложил слушание на 11 января 13:10. 

11:55  Судья говорит, что поручителей тем не менее необходимо выслушать. Адвокат попросил час перерыва, чтобы обзвонить поручителей и узнать, кто из них может приехать. Прокурор требует перенести заседание суда - нельзя рассматривать дело без поручителей, которые уже дали обязательства. 

11:53  Судья начал поименно вызывать всех поручителей. Большей части их них нет. Отозвался только нардеп Юрий Деревянко. "Еще Куприй подъезжает", - уточнил Михо. 

11:51  Начался спор о поручителях, которые на суде первой инстанции вступились за Михо. "Юлии Тимошенко сейчас нет в Киеве", - ответил Саакашвили, уточнив, что ряд народных депутатов присутствуют и могут подтвердить взятые на себя обязательства. 

11:47  Прокурор потребовал удалять из зала за нарушения порядка. "Таких нарушений я пока не вижу", - ответил судья. 

11:44  Суд частично отказал и защите в приобщении документов к рассмотрению. По тому же принципу, что и отказал Генпрокуратуре - часть бумаг датированые уже после решения Печерского суда. 

11:41  Защита начала передавать суду свои документы по делу. 

11:36  Суд согласился с адвокатом Михо и документы с датой позже решения Печерского суда к рассмотрению принимать не стал. 

11:32  Адвокат утверждает, что документы, которые принесла в суд Генпрокуратура - повестки к Саакашвили, протоколы допросов "Волка" и "Зайца" - датированы более поздней датой, чем, собственно, решение Печерского суда, которое обжалуется. Поэтому их нельзя рассматривать в рамках данной жалобы. 

11:30  Прокурор начал заявлять свое ходатайство и передал документы суду и защите. 

11:26  Идет перепалка между судьей и людьми из зала. Им не слышно. 

11:25  На суде присутствуют жена, мама и сын Михо. 

11:20  Суд начался. Судья грозит перенести заседание, если выкрики из зала будут продолжаться. 

11:15  Видео выступления Саакашвили перед заседанием суда. 

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