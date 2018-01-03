В среду, 3 января, в Иране на улицы в поддержку существующего режима вышли сотни протестующих. Они не согласны с действиями участников митингов, которые сначала выдвинули экономические, а потом и политические требования.

Об этом сообщает CNN.

Местное телевидение демонстрирует, что проправительственные протестующие вышли на митинг в разных частях страны под государственными флагами. Также они держат плакаты и фото представителей руководства страны.

За время антиправительственных протестов в беспорядках погибли около 20 человек.

Ранее "Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут.

Как сообщала "Страна", США созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за Майдана в Иране. Ранее власти США высказывалась в поддержку демонстрантов.