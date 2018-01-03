Минюст уволил начальника Львовского управления юстиции Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.

Это тот самый чиновник, который на собеседовании спрашивал, когда родился Бандера, а также спрашивал текст песни УПА "Лента за лентой".

"Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности", - сообщает пресс-служба министерства.

В ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия рассмотрела приказы, подписанные начальником Жукровским, в которых обнаружены признаки нарушения действующего законодательства.

В частности, одним из приказов устанавливалась обязанность для сотрудников при проведении проверок и рассмотрении жалоб согласовывать пользование реестрами лично с руководителем львовской юстиции.

Другим - устанавливалось прямое подчинение отдельных государственных служащих управления государственной регистрации непосредственно начальнику территориального управления.

Министерство юстиции отмечает, что Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии.

Он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.

На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области.

Работникам Министерства юстиции было поручено ознакомить Жукровского с этим приказом. Но 29 декабря с 9:00 до 12:00 часов уволенный чиновник на рабочем месте так и не появился.

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