Опубликовано видео стендовых испытаний ракетного двигателя украинской ОТРК "Гром-2"
По состоянию на начало 2018 года, украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Гром-2" прошел испытания двигателя ракет.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.
Видео: youtube.com/Національний промисловий портал
Как сообщала "Страна", для украинской армии готовят новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".
Специалисты украинского "КБ" Южное приступили к стадии окончательной доводки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" с дальностью полета от 250 до 450 км.
Отметим, что глава "Укроборонпрома" опроверг слухи об отставке. Роман Романов подчеркнул, что намерен продолжить исполнять свои должностные обязанности.