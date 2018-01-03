По состоянию на начало 2018 года, украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Гром-2" прошел испытания двигателя ракет.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Видео: youtube.com/Національний промисловий портал

Как сообщала "Страна", для украинской армии готовят новый оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".

Специалисты украинского "КБ" Южное приступили к стадии окончательной доводки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" с дальностью полета от 250 до 450 км.

Отметим, что глава "Укроборонпрома" опроверг слухи об отставке. Роман Романов подчеркнул, что намерен продолжить исполнять свои должностные обязанности.