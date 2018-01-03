Российский певец Евгений Кемеровский, которому 2 января украинские пограничники не разрешили въехать в аннексированный Крым, сможет это сделать после получения специального разрешения в Государственной миграционной службе Украины.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, все без исключения иностранцы могут въезжать в аннексированный Крым только при наличии специального разрешения, выдаваемого Государственной миграционной службой, передает Крым.Реалии.

"Если он (Кемеровский – Прим.Ред.) хочет попасть на временно оккупированную территорию, то должен обратиться за необходимым разрешением. Если от миграционной службы и других органов не будет никаких предостережений, то он получит это разрешение для въезда на оккупированную территорию", – рассказал Слободян.

Он добавил, что по Кемеровскому, который сначала приехал в Украину поездом, "не было каких-либо предостережений от других правоохранительных органов относительно въезда.

Как сообщала "Страна", Новинский рассказал о причине срыва переговоров Киева с Крымом в 2014 году. Депутат уточнил, что об отделении полуострова 23-25 февраля - когда шли переговоры - речи не было.

Напомним, что появились фото Керченского моста из космоса.