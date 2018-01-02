Власти США не предоставят финансовую помощь Пакистану из-за его "двойной игры". Об заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, США откажут Пакистану в помощи в $255 млн из-за неспособности пакистанских властей в полной мере сотрудничать в борьбе Америки с терроризмом.

￼"Они иногда работают с нами, а также с террористами, которые атакуют наши войска в Афганистане. ... Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом", - заявила представитель США.

Как сообщала "Страна", Трамп жестко раскритиковал Пакистан, которому США помогли на $33 миллиарда. Президент США обвинил власти Пакистана в том, что они укрывают на своей территории террористов.

Отметим, что в России обвиняют США в реанимации армии террористов в Сирии.