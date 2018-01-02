Представитель США созвал экстренное заседания Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека из-за "персидского майдана" в Иране.

Ранее власти США высказывалась в поддержку демонстрантов. Об этом сообщает DW.

Процедуру созыва Совбеза инициировала посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 2 января, передает агентство новостей AP.

По ее словам, экстренные заседания будут проведены в ближайшие дни.

"Нигде сейчас потребность в мире, безопасности и свободе не поддается испытанию так, как в Иране", - отметила дипломат.

Она добавила, что американское правительство "аплодирует невероятной отваге иранского народа". В то же время в Госдепе допустили, что США могут ввести санкции против Тегерана из-за подавления протестов.

В 2017-2019 году кресло в Совете ООН по правам человека по принципу ротации имеет и Украина. Трехлетний срок Германии в этом органе завершается в 2018 году.

"Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут. Они вышли на улицы из-за роста цен на продукты, но в тот же день выдвинули внешнеполитические требования.

А власти Иране заявили, что "майдан" уже закончился.