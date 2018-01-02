В официальном твиттер-микроблоге посольства Российской Федерации в Великобритании опубликовали фотографию песца утром 1 января.

Одновременно с публикацией белого песца сотрудники пресс-службы пожелали своим читателям доброго утра.

В комментариях к твиту с песцом сразу же развернулась дискуссия о тайном смысле этой первой в новом году публикации.

Фото: twitter.com/russianembassy

Как сообщала "Страна", российские дипломаты напомнили Западу о гибели армии Наполеона в 1812 году. Кроме того, публикация сопровождалась двумя хештэгами: #LearnHistory (Учите историю) и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes (Не быть обреченными повторять те же ошибки).

"Страна" опубликовала несколько самых необычных твиттер-микроблогов мира. Классикой жанра можно назвать твиттер камня в лесу. Аккаунт @kamen_v_lesu ведется с 2011 года, и подавляющее большинство сообщений в нем одинаковые: "Сегодня ничего не произошло".