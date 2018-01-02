В Одессе взят под стражу мужчина, который на угнанном автомобиле совершил дорожно-транспортное происшествие в Суворовском районе.

Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одесской области.

В полиции сообщили, что 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем, столкнулся с автомобилем Smart. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир этого транспортного средства. Они были госпитализированы.

Фото: unn.com.ua

"Выяснилось, что автомобиль, за рулем которого находился злоумышленник, ему не принадлежит. Владелец транспортного средства - местный житель, у которого мужчина работал водителем. По факту незаконного завладения транспортным средством начато уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня суд избрал виновнику ДТП меру пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.

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