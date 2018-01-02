Власти России разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.

Об этом сообщает Financial Times.

Поручение государственным учреждениям по работе над "крипторублем" дал президент России Владимир Путин.

Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях во избежание санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

FT подчеркивает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Как известно, США запретили десяткам российских государственным чиновникам, агентствам, компаниям и союзникам Путина пользоваться своей государственной финансовой системой и проводить операции с долларами. Санкции внедрили после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Ранее "Страна" сообщала, что российского хакера, обвиняемого в спекуляции биткоинами, высылают из Греции в США.

Также Дед Мороз в России выпустит собственную криптовалюту "дедульки".