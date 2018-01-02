Во вторник, 2 января 2018 шесть стран официально стали новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН. В последний день 2017 года истек срок аналогичных полномочий у Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Новыми непостоянными членами Совбеза стали Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Эти страны выбрали на Генеральной ассамблее ООН. Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-м. Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года.

В состав Совета безопасности ООН на текущий момент входят 15 государств. Из них – пять постоянных членов: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето.

Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

Украина находилась в Совбезе ООН с 1 января 2016.

Статус непостоянного члена Совбеза дает право представителям страны председательствовать в Совете безопасности ООН, созывать его заседания и участвовать в формировании повестки дня.

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