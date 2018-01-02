Ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью до 150 евро каждая начнет действовать с 1 января 2019 года.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№2245-VIII), сообщается на сайте Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Унормированы вопросы налогообложения экспресс-отправлений и почтовых отправлений (вступают в силу с 1 января 2019 года), а также вопросы ввоза товаров на таможенную территорию физическими лицами в сопроводительном багаже", - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада ввела ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину: как при физическом пересечении границы, так и путем почтовых пересылок. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году", который депутаты приняли 7 декабря.

Теперь посылок может быть максимум три в течение одного календарного месяца "суммарной фактурной стоимостью" до 150 евро каждая. Начиная с четвертой, посылки будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Как сообщала "Страна", почтовые операторы обратились к президенту с просьбой наложить вето на закон, сокращающий до трех количество международных отправлений, не облагающихся НДС.

Ранее мы писали, что фискалы изъяли на таможне 201 посылку, адресованную Нестору Махно, Джеку Воробью, Борщу Украинскому и Лидке Инвалидке.