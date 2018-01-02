Человеческие ошибки в аэропортах потенциально позволили тысячам пассажиров попасть в Британию без прохождения иммиграционных проверок.

Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, сообщает The Telegraph.

Авиакомпании и аэропорты теперь могут получить штрафы в размере до 50 000 фунтов стерлингов, если пассажиры смогут обойти пограничный контроль.

В настоящее время министры проводят консультации в отношении нового режима гражданских наказаний, призванного остановить "неправильное посещение" путешественников.

Проблема скрывается в человеческих ошибках. Немногим меньше 1000 пассажиров не были доставлены в иммиграционный контроль в 2014 году из-за ошибки оператора аэропорта или перевозчика.

Правительство надеется, что его план по штрафам аэропортов и авиакомпаний позволит исправить ситуацию, но Ассоциация операторов аэропортов (АОА) заявила, что это предложение "непропорционально".

Брэндон Льюис, министр иммиграции, сказал, что правительство признало, что это "не проблема преднамеренной попытки обхода иммиграционного контроля". Но он добавил: "Создавая обстоятельства, при которых пассажиры могут обойти иммиграционный контроль, целостность границы Великобритании подорвана".

Ранее "Страна" сообщала, что Британия готова заплатить ЕС 36 миллиардов фунтов за Brexit.

Также граждане ЕС лишатся свободного въезда в Британию весной 2019 года.