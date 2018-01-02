Сегодня в Киеве, около 20:20 водитель за рулем автомобиля Daewoo сбил школьника на тротуаре.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Соглано сообщению, водитель автомобиля Daewoo двигался в сторону улицы Натальи Ужвий.

Как заявил сам водитель, на перекрестке проспекта Правды и улицы Порика его подрезал неизвестный автомобиль. Уходя от столкновения, он резко повернул рулем, его начало заносить и отбросило на тротуар, где в этот момент шли дети с родителями.

В результате столкновения, один из ребятишек оказался на капоте автомобиля. Он получил серьезные травмы ног и был госпитализирован в больницу.

На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Видео: youtu.be

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