Во всех тюремных камерах во Франции установят стационарные телефоны. Так французские чиновники намерены улучшить показатели реабилитации и побороть контрабанду сотовых. Об этом сообщает The Telegraph.

Французским заключенным разрешат использовать стационарные телефоны для связи с четырьмя предварительно одобренными номерами в любое время суток. Но звонки будут стоить около одного доллара в минуту, что, по словам представителей адвокатских групп, будет являться роскошью для заключенных.

Как и в Великобритании, французские тюремные власти не смогли остановить контрабанду мобильных телефонов в тюрьмы. За первую половину 2017 года было изъято более 19 000 телефонов и аксессуаров.

Министерство юстиции заявило в заявлении: "В тюрьмах всегда были телефонные кабинеты, но заключенные должны сопровождаться персоналом, что требует времени и доступности".

Тюрьма в Монтди, северо-восточная Франция, установила телефоны в каждой камере в июле 2016 года в качестве эксперимента. Количество изъятий мобильных телефонов сократилось на 31 % в первом полугодии 2017 года по сравнению с предыдущим годом.

Министерство юстиции пригласило телекоммуникационные фирмы участвовать в тендерах на установку телефонов в 50 000 камер в 178 тюрьмах во Франции.

Успешные участники тендеров будут оплачивать стоимость установки, но будут взимать плату с заключенных за звонки.

Охранники выразили скептицизм, указав, что если стационарные телефоны стоят дороже, чем мобильные звонки, то контрабанда телефонов будет продолжаться.

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