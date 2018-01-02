Декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет метеонаблюдений. Всего в декабре было установлено пять температурных рекордов, отметили в обсерватории.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха декабря 2017 года в столице составила +1,6°С, что превышает климатическую норму на 3,9°С. Нынешний декабрь стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что холоднее всего в Киеве было 11 декабря, когда минимальная температура опустилась до -3,8, а теплее всего уже через 5 дней, когда максимальная температура достигла +9,8°С.

Также, согласно сообщению, осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы, и в результате декабрь 2017 занял второе место среди самых влажных с 1891 года, а в прошлом году - первое. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки 37 19 декабря достигла 35 см, но к 27 декабря он уже полностью сошел.

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