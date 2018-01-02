Сегодня в Киеве полиция стала настоящим мальчиком для битья - и не только в переносном смысле.

Дело убитой правозащитницы Ирины Ноздровской грозит превратиться в новую Врадиевку для власти.

На улицах уже сотни людей требуют правосудия, главе полиции Киевской области пытались набить лицо, а влиятельные люди с Запада начали открыто грозить Киеву санкциями, чего вообще не было после 2014 года.

Всех возбудила и возмутила насильственная смерть женщины, которая пыталась изобличить убийцу своей сестры. Ирина долгое время добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года.

Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

Что известно об этих событиях, "Страна" уже подробно вспоминала. Теперь посмотрим, что произошло на первый день после обнаружения тела.

"Вы покрываете убийц!"

Основная причина для раздражения активистов и родственников Ноздровской - слишком уклончивая позиция правоохранителей.

Несмотря на то, что версия №1 лежала на поверхности - месть семьи Дмитрия Россошанского, которая неоднократно угрожала Ноздровской - полиция практически весь день избегала этой темы и давала предельно неконкретные ответы.

Активисты, которые собрались на митинг у здания Нацполиции на Владимирской, 15 именно эту претензию и высказали вышедшему к ним начальнику НПУ Киевской области Дмитрия Ценова. Один из пришедших на митинг даже бросился на него с кулаками.

"Вы покрываете убийц", - возмущенно кричали в толпе.

Под давлением улицы было решено ознакомить группу активистов с ходом расследования.

Четыре версии от полиции

Позже полиция все же признала, что одна из основных версий убийства - последствия ДТП с сестрой.

Кроме этой версии полиция расследует еще три, заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее хотели изнасиловать", - заявил Жукович.

Он отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут в отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", - отметил Жукович.

В полиции также заявляют, что опросили уже 50 свидетелей, среди которых - бывший жених Ноздровской.

Пятая версия убийства

Собственно, судя по допросу экс-жениха Виталия Сергеева, у следствия есть еще одна - пятая версия: убийство на почве ревности.

Основанием для беседы полиции с Сергеевым стала запись с камеры наблюдения, на которой он с отцом выходит из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день убийства Ирины.

По мнению полиции, поводом для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись, передает ТСН.

При этом Виталий Сергеев вместе со своими родителями приезжал навестить родителей погибшей Ирины в Демидовке.

Бывший парень Ноздровской отказался дать показания, сославшись на 63 статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Но он успел рассказать, что с Ириной познакомился на работе. Он тоже юрист - специалист гражданской защиты, а она пришла работать в юридический отдел.

Фото 24 канала

По его словам, встречались они с ноября 2016-го до июня 2017-го. Потом решили расстаться, поскольку работа Ирины отнимала все ее время.

"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло, если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил... " - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла - основными. Плюс она очень заботились о своей семье", - отметил Виталий Сергеев.

Мужчина ответил, что не имеет никаких предположений о том, кто мог желать смерти Ирине.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю, честно", - сказал он.

Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец.

Кроме того, в СМИ появилась информация об остром конфликте, который якобы имел место между погибшей и мужем погибшей сестры вокруг опеки над ребенком.

Запад впервые грозит санкциями

К делу Ноздровской оказалось неожиданно приковано внимание Запада. Первым на убийство отреагировал британский предприниматель и инициатор "Акта Магнитского" Билл Браудер.

С подачи Браудера против России в 2012 году был введен список персональных санкций. Некоторые российские чиновники и бизнесмены объявлялись вне закона США и Канаде. Как вводили этот "акт" против Москвы - можно прочитать в обзоре "Страны".

Теперь британский инвестор пригрозил похожими санкциями Украине.

"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", – написал Браудер.

Посольство США в Украине тоже оказалось шокировано гибелью украинской правозащитницы и призвало наказать виновных.

"Потрясены и опечалены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам", - заявили американцы в Twitter.

В диппредставительстве также подчеркнули: "Те, кто ответственен должны предстать перед правосудием".

Если в лице посольства США Запад отреагировал сдержанно, то заявление Браудера заслуживает отдельного разговора. Ему, как частному лицу, позволено говорить то, чего не допускат дипломатический политес. При этом влиятельность Браудера в делах санкций не поддается сомнениям.

Вполне возможно, британский инвестор выступил как "плохой полицейский", сделав украинскому руководству прозрачный намек на то, о чем официальные западные партнеры пока еще стесняются говорить вслух.

Запад включил "режим Януковича"?

Западное вмешательство помешало властям сделать вид, что проблемы не существует. Правоохранители вынуждены были заговорить о том, что рассматривают версию об убийстве за профессиональную деятельность (в том числе в связи с делом Россошанского) как основную.

Однако тут уже важна даже не реакция правоохранителей. Посольство США обращает внимание далеко не на каждое убийство, даже резонансное. И если обратили, значит, вопрос из уголовного превращается в политический.

Такая жесткая и быстрая реакция со стороны Запада чем-то напомнила времена Януковича, когда США и ЕС также гневно комментировали чуть ли каждое резонасное преступление.

За последние четыре года власть, пришедшая после Майдана, от такого отношения успела отвыкнуть. И то, что Запад теперь начинает к ней применять тот же подход, что и к Януковичу или же к позднему Кучме, крайне тревожный звонок для руководства Украины. Звонок, который может свидетельствовать о начале большой кампании против украинской власти.