В Одесской области осужден мужчина, утопивший свою избитую веслом бабушку в реке Дунай.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Измаильская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого Болградским районным судом гражданин, 1991 года рождения, приговорен к 10 годам лишения свободы.

В частности, мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства своей бабушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Установлено, что в мае 2017 года в городе Вилково подозреваемый, находясь в лодке на одном из каналов Дуная, рядом со свалкой, нанес пенсионерке 1948 года рождения, многочисленные удары веслом.

Когда потерпевшая упала с лодки, он умышленно держал ее голову под водой, в результате чего она умерла. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Килийского отделения полиции.

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