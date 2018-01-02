Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Украиной оборонительного вооружения из США.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - сообщил он.

Президент Украины отметил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

8 декабря 2017 года приветствуя принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год, Порошенко отмечал: "На армию предусмотрено 86 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году".

Ранее "Страна" сообщала что Порошенко объяснил, зачем Украине летальное оружие от США.

Также в Пентагоне все еще ждут официального решения Госдепа по летальному оружию для Украины.