Власти США призвали власти Ирана отменить блокировку социальных сетей, установленную на фоне протестов в крупных иранских городах. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram на фоне массовых протестов. Павел Дуров также заявил о блокировке властями Ирана Telegram.

"Они являются законными способами общения", - заявил заместитель главы Госдепартамента США Стивен Гольдштейн, отметив, что населения Ирана должно иметь доступ к этим сайтам.

Популярные социальные сети YouTube, Twitter, Facebook, Google а также Yahoo Mail и Microsoft Hotmail запрещены в Иране уже много лет.

"Страна" разбиралась, почему начались массовые протесты в Иране и к чему они приведут. Протестующие вышли на улицы из-за роста цен на продукты, но в тот же день выдвинули политические требования.

Как сообщала "Страна", в Иране заявили, что "майдан" уже закончился, а люди утихомирились. Замминистра МВД Хосейн Золфагари утверждает, что большинство районов Ирана сегодня уже спокойны.

Отметим, что в Иране протестующий убил одного и ранил троих полицейских из охотничьего ружья.