В Житомирской области нетрезвый мужчина угрожал предметом, похожим на гранату, пассажирам рейсового автобуса. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 января, на автодороге Киев-Чоп, сообщили в областной полиции.

Мужчина сел в автобус, следовавший в столицу, во Львове и уже через час-другой начал приставать к пассажирам и водителям. Когда его начали усмирять, он достал предмет, похожий на гранату.

Фото: zt.npu.gov.ua/



Полицейские задержали неадекватного пассажира – им оказался 21-летний киевлянин. В крови мужчины было 1,7 промилле алкоголя, а предмет, похожий на гранату РГД-5, оказался муляжом.

Начато уголовное производство, мужчине грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщала "Страна", под Львовом задержали торговца гранатами.

Мы писали, что на трассе Киев-Чоп нашли схрон с гранатами и церковными просфорами.

Также стало известно, что в скоростном Интерсити "Киев-Перемышль" обнаружили гранату в мусорнике.