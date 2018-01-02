После празднования Нового года, европейцы отказываются на некоторое время от алкоголя, и ученые считают, что это лучший подарок для себя по многим причинам.

Об этом сообщает BBC.

По данным концерна "Алкоголь", в январе прошлого года сразу пять миллионов британцев приняли участие в акции "Сухой январь". Суть в том, что на месяц они полностью отказываются от любого алкоголя.

Одним из основных преимуществ является возможность сбросить набранные за праздники килограммы. Несколько лет назад доктор Ричард де Виссер провел исследование с 857 британскими взрослыми, которые принимали участие в безалкогольной акции. После месяца без алкоголя 62% людей сообщили, что им стало лучше спать и они начали лучше себя чувствовать. Также они перестали храпеть.

Большим преимуществом для людей стало появление большего количества сил и энергии после отказал от алкоголя.

Также алкоголь негативно влияет на внешний вид кожи. Исследования доказали, что алкоголь приводит к обезвоживанию, а это, в свою очередь, портит вид человека.

Неоспоримым преимуществом является и экономия денег. Отсутствие алкоголя в жизни сильно уменьшает ваши расходы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Новой Зеландии насыпали еще один остров, чтобы выпить на Новый год не нарушая закона.

Также и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила против опохмелки.