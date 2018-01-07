Элизабет Блэкберн, лауреат Нобелевской премии, назвала пять легких способов замедлить старение.

Своими советами биолог поделилась с изданием Business Insider.

Специалист основывалась на своей научной работе по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом.

Во-первых, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями.

Она обнаружила, что у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.

Во-вторых, ученая советует медитировать. По ее данным, люди, медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер.

Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и завести друга на всю жизнь. Кроме того, специалист рекомендует зарабатывать деньги.

Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.

Элизабет Элен Блэкберн — американский ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2009 год совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком с формулировкой "за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы".

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