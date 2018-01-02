В Киеве в подъезде жилого дома на улице Мартиросяна мужчина расстрелял из травматического пистолета трех соседей. Об этом сообщает столичная полиция.

Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате конфликта огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.

Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства конфликта.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что 1 января в Киеве нашли труп мужчины в подъезде.

А под Новый год в Киеве пойман дилер, который делал закладки наркотиков в подъездах.