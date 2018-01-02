27-летнего гражданина Молдовы, который сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, приговорили к 3 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Обвиняемый в хулиганстве позвонил в дежурную часть отдела полиции на ст. Киев-Пассажирский в июле.

Однако после проверки работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий "минера" удалось идентифицировать и задержать.

Приговором Соломенского районного суда Киева мужчину признано виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и приговорен к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", ранее на железнодорожном вокзале Киева нашли гранату Ф-1.